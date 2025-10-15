сряда, октомври 15, 2025
Лудогорец пусна билетите за мача със Спартак Вн

ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, че билетите за мача със Спартак (Вн) от XII кръг на efbet Лига вече са в продажба.

Двубоят ще се играе на 18 октомври (събота) от 17:30 ч. на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

Входни талони могат да бъдат закупени на базата „Гнездо на орли“ всеки ден от 10:00 ч. до 18:00 ч.

В деня на мача (събота) билети ще се продават и на билетната каса на ул. „Васил Левски“, която ще работи от 12:00 ч. до началото на срещата.

Цените на билетите за двубоя са:

Сектор В – блокове 1, 2, 5 и 6 – 12 лв.
Сектор В – блокове 3 и 4 – 20 лв.
Сектор Б (Моци) – 10 лв.
Сектор Г – 10 лв.

Феновете на Спартак (Вн) могат да закупят билети от каса №3 пред сектор Г, която ще отвори в 15:30 ч., както и онлайн на адрес: https://tickets.ludogorets.com

ВАЖНО: Онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия.

Деца и пенсионери ползват 50% намаление.

ПФК Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще бъдат отделени средства в подкрепа на сдружение „Аз Вярвам и Помагам“ и техните каузи в помощ на децата на България.

