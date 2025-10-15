Лудогорец пусна билетите за мача със Спартак Вн

ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, че билетите за мача със Спартак (Вн) от XII кръг на efbet Лига вече са в продажба.

Двубоят ще се играе на 18 октомври (събота) от 17:30 ч. на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

Входни талони могат да бъдат закупени на базата „Гнездо на орли“ всеки ден от 10:00 ч. до 18:00 ч.

В деня на мача (събота) билети ще се продават и на билетната каса на ул. „Васил Левски“, която ще работи от 12:00 ч. до началото на срещата.

Цените на билетите за двубоя са:

Сектор В – блокове 1, 2, 5 и 6 – 12 лв.

Сектор В – блокове 3 и 4 – 20 лв.

Сектор Б (Моци) – 10 лв.

Сектор Г – 10 лв.

Феновете на Спартак (Вн) могат да закупят билети от каса №3 пред сектор Г, която ще отвори в 15:30 ч., както и онлайн на адрес: https://tickets.ludogorets.com

ВАЖНО: Онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия.

Деца и пенсионери ползват 50% намаление.

ПФК Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще бъдат отделени средства в подкрепа на сдружение „Аз Вярвам и Помагам“ и техните каузи в помощ на децата на България.

