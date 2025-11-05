Лудогорец пусна билетите за мача с Арда

ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, че от днес ще са в продажба билетите от XV кръг на efbet Лига с Арда.

Мачът ще се играе на 9 ноември (неделя) от 17,30 ч. на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

Входни талони могат да се закупят на базата „Гнездо на орли“ от 10,00 ч. до 18,00 ч.

В деня на мача, от 13,00 ч. ще работи и билетната каса на улица „Васил Левски“, до началото на срещата.

Цените на билетите за двубоя с Арда са:

Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 12,00 лв.

Сектор В – блокове 3 и 4 – 20 лв.

Сектор Б (Трибуна Моци) – 10,00 лв.

Сектор Г- 10 лв.

Касата за гостуващите фенове ще отвори в деня на мача от 15,30 ч.

Деца и пенсионери ползват 50% намаление.

Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение “ Аз Вярвам и Помагам“ и техните каузи за децата на България.

