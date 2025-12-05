Лудогорец пуска в продажба билетите за мача със Славия

ПФК Лудогорец съобщава на своите фенове, че вече са в продажба билетите от XIX кръг на efbet Лига със Славия.

Мачът ще се играе на 8 декември (понеделник) от 17,30 ч. на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

Входни талони могат да се закупят на базата „Гнездо на орли“ от 10,00 ч. до 18,00 ч. , а в деня на мача (понеделник) билети ще се продават и на касата на улица „Васил Левски“ от 14.00 ч. до началото на срещата.

Цените на билетите за двубоя със Славия са:

Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 12 лв.

Сектор В – блокове 3 и 4 – 20 лв.

Сектор Б (Моци) – 10 лв.

Сектор Г – 10 лв.

Деца и пенсионери ползват 50% намаление.

Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение “ Аз Вярвам и Помагам“ и техните каузи за децата на България.

