Лудогорец приема ПАОК

Лудогорец посреща ПАОК в двубой от шестия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Мачът на стадион „Хювефарма Арена“ започва в 19:45 и ще бъде ръководен от румънеца Хорациу Феснич. Мачът ще се излъчва в ефира на БТВ Екшън.

Лудогорец влиза в срещата като 25-и с 6 точки. Дотук „орлите“ спечелиха на два пъти в турнира – 2:1 като гости на Малмьо и 3:2 у дома срещу Селта, като победа в сблъсъка с ПАОК ще даде сериозен шанс на разградчани за продължаване напред в надпреварата. Аут поради травми са Едвин Куртулуш и Георги Терзиев. Родните шампиони са в серия от пет мача без загуба във всички турнири и три на своя стадион.

ПАОК пристига в Разград като 17-и с 8 точки. „Двуглавите орли“ победиха дотук Лил с 4:3 като гости и 4:0 у дома Йънг Бойс, постигайки и равенства 0:0 срещу Макаби ТА и 1:1 срещу Бран. В състава на клуба от Солун се подвизава капитанът на българския национален отбор и бивш играч на Лудогорец Кирил Десподов, който се очаква да стартира като титуляр в селекцията на Разван Луческу. „Черно-белите“ са в серия от пет срещи без загуба, като не познават такава в два последователни мача извън „Тумба“.

ЕКИПИТЕ

ЛУДОГОРЕЦ: изцяло в зелено

ПАОК: черно-бяла фланелка, бели гащета, черно-бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

В деня на мача билети се продават на касата на ул. „Васил Левски“ и могат да бъдат закупени в интервала 10:00 – 19:45 ч.

Дотук в европейската си история Лудогорец се е изправял само срещу Олимпиакос, като и двете срещи от квалификациите на Шампионска лига през сезон 2021/22 завършиха наравно – 1:1 в Пирея и 2:2 в Разград. „Орлите“ все пак елиминираха опонента си след изпълнение на дузпи.

ПАОК има две срещи с български представители в европейските си участия. През есента на 1983 г. солунци отстраняват Локомотив Пловдив след две победи – 2:1 на стадион „9 септември“ и 3:1 на „Тумба“. Сравнително пресен е споменът от сблъсъка с Левски в Лигата на конференциите, когато „двуглавите орли“ отпадат след 0:2 на „Георги Аспарухов“ и 1:1 в Солун.

