Лудогорец приема Ботев Пд

В последния мач от седмия кръг на efbet Лига Лудогорец приема Ботев Пловдив на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

Двубоят стартира в 21:30 ч. и ще бъде ръководен от Васил Минев. Срещата ще бъде излъчена на живо в ефира на Диема спорт и Дарик радио.

„Орлите“ са сред непобедените тимове в елита до момента и с 4 победи и 1 равенство заемат втората позиция с 13 точки. През седмицата Лудогорец постигна важна цел с класирането в основната фаза на Лига Европа, надделявайки над Шкендия с 4:1 след продължения. Наставникът Руи Мота няма да може да разчита на контузените Йоел Андерсон, Агибу Камара и Квадво Дуа. През седмицата Лудогорец обяви изходящ трансфер, продавайки Мунир Шуиар на мароканския шампион Ренесанс Беркан.

„Канарчетата“ пристигат в Разград като последни в класирането с 4 точки. „Жълто-черните“ записаха първа победа през кампанията в предходния кръг, надделявайки с 2:1 в Битката за Тракия срещу Берое. През седмицата Ботев представи любопитно ново попълнение, след като от Цюрих бе закупен преминалия през Арсенал и Селтик Армстронг Око-Флекс.

Последният мач между двата отбора се игра през месец февруари тази година, когато Лудогорец надделя след изпълнение на дузпи срещу Ботев Пловдив в 1/4 финален сблъсък от Sesame Купа на България.

ЕКИПИТЕ

ЛУДОГОРЕЦ: изцяло в зелено

БОТЕВ ПЛОВДИВ: изцяло в жълто

БИЛЕТИТЕ

В деня на мача (неделя), от 16.00 ч. до началото на срещата ще работи билетната каса на улица „Васил Левски“, а в 17.00 ч. ще отвори и касата на Сектор Г.

Цените на билетите за двубоя са следните:

Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 12,00 лв.

Сектор В – блокове 3 и 4 – 20 лв.

Сектор Б (Моци) – 10 лв.

Сектор Г – 10 лв.

Деца и пенсионери ползват 50% намаление.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

27.02.2025 Лудогорец – Ботев Пловдив 0:0, 4:2 сл. д. (Купа на България)

04.02.2025 Лудогорец – Ботев Пловдив 3:2 (Суперкупа)

19.12.2024 Ботев Пловдив – Лудогорец 2:4

08.12.2024 Лудогорец – Ботев Пловдив 3:0

15.05.2024 Лудогорец – Ботев Пловдив 2:3 (Купа на България)

10.03.2024 Ботев Пловдив – Лудогорец 0:2

16.09.2023 Лудогорец – Ботев Пловдив 2:2

07.05.2023 Ботев Пловдив – Лудогорец 0:2

23.10.2022 Лудогорец – Ботев Пловдив 1:0

06.05.2022 Ботев Пловдив – Лудогорец 1:2

