Лудогорец преотстъпи Ерик Биле на Апоел Петах Тиква

21-годишният нападател ще играе под наем в израелския клуб до края на сезона

ПФК Лудогорец постигна договорка с израелския Апоел Петах Тиква за преотстъпването на нападателя Ерик Биле. 21-годишният футболист ще продължи кариерата си в елитния израелски клуб под наем до края на настоящия сезон.

Биле се присъедини към Лудогорец през януари 2025 година, когато беше привлечен от словашкия Жилина.

От пристигането си в Разград нападателят е записал 68 мача във всички турнири, в които е отбелязал 8 гола с екипа на „орлите“.

С преотстъпването в Апоел Петах Тиква младият футболист ще има възможност да натрупа игрови минути и опит в израелското първенство.

От Лудогорец пожелаха успех на Ерик Биле с екипа на новия му отбор.