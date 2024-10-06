Лудогорец посреща Локо Пд

Заключителният мач от 11-ия кръг на efbet Лига противопоставя Лудогорец и Локомотив Пловдив.

Срещата на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград стартира в 20:00 и ще бъде ръководена от Красен Георгиев.

„Орлите“ са водач в класирането с 25 точки и голова разлика 16:1, като със същия точков актив е и Левски. Успех или равенство на разградчани в предстоящия мач с Локомотив Пловдив би им помогнал да се отделят еднолично на върха в подреждането. В седем последователни срещи за първенство Лудогорец няма допуснато попадение, а отборът е и единственият в елита, който не е допуснал загуба до момента. Аут поради контузии са Антон Недялков и Бърнард Текпетей.

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Локомотив Пловдив пристига в Разград като 10-и в класирането с 12 точки и голова разлика 13:16. „Смърфовете“ са в серия от общо четири мача без победа, от които две поредни загуби. В последните си два мача „черно-белите“ не са отбелязали и попадение. Хуан Переа и Марсилио Силва все още са без уредени документи и ще пропуснат двубоя.

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В последния мач между двата тима, игран през месец май тази година, Лудогорец надделя над Локомотив Пловдив с 3:0. Точни за „орлите“ бяха Руан Круз на два пъти и веднъж Квадво Дуа.

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ЕКИПИТЕ

ЛУДОГОРЕЦ: изцяло в зелено

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: черно-бяла фланелка, бели гащета, бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

В деня на срещата от 16.00 ч. ще работи билетната каса на улица „Васил Левски“, откъдето могат да бъдат закупени пропуски.

Цените на билетите за мача с Локомотив (Пловдив) са:

Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 12,00 лв.

Сектор В – блокове 3 и 4 – 20 лв.

Сектор Б (Моци) – 10 лв.

Сектор Г – 10 лв.

Гостуващите фенове могат да закупят билети онлайн на адрес: https://tickets.ludogorets.com

ВАЖНО: Онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия.

ПОСЛЕДНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

22.05.2024 Лудогорец – Локомотив Пловдив 3:0

30.03.2024 Локомотив Пловдив – Лудогорец 1:2

06.12.2023 Лудогорец – Локомотив Пловдив 4:0 (Купа на България)

27.09.2023 Лудогорец – Локомотив Пловдив 1:1

15.05.2023 Лудогорец – Локомотив Пловдив 1:0

08.11.2022 Локомотив Пловдив – Лудогорец 2:3

15.07.2022 Лудогорец – Локомотив Пловдив 2:0

07.22.2021 Лудогорец – Локомотив Пловдив 1:0

25.07.2021 Локомотив Пловдив – Лудогорец 1:3

08.05.2021 Лудогорец – Локомотив Пловдив 1:2

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