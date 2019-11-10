неделя, ноември 10, 2019
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Спорт 

Лудогорец победи Витоша в последната минута

Недялко Тенев

Лудогорец взе много трудна победа над Витоша Бистрица с гол в последната минута на мача.

Голът отбеляза Димо Бакалов с глава след центриране на Жоржиньо.

Така шампионите дръпнаха на Локо Пловдив с шест и на Левски със седем точки.

Очаквайте подробности!

ВИТОША (БИСТРИЦА) – ЛУДОГОРЕЦ 0:1

0:1 Димо Бакалов (90′ + 3)

ВИТОШАХристиян Василев, Евгени Зюмбулев, Георги Купенов, Венцислав Бонев, Ваньо Иванов, Лъчезар Котев, Мартин Станкев (73 – Емил Гъргоров), Атанас Кабов (66 – Запро Динев), Тодор Гочев, Кристиян Кочилов, Георги Амзин

ЛУДОГОРЕЦПламен Илиев, Антон Недялков, Козмин Моци, Драгош Григоре (22 – Георги Терзиев), Джордан Икоко, Абел Анисе (64 – Димо Бакалов), Светослав Дяков, Дан Битон, Жоржиньо, Мавис Чибота, Якуб Шверчок

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