Лудогорец победи Витоша в последната минута

Лудогорец взе много трудна победа над Витоша Бистрица с гол в последната минута на мача.

Голът отбеляза Димо Бакалов с глава след центриране на Жоржиньо.

Така шампионите дръпнаха на Локо Пловдив с шест и на Левски със седем точки.

Очаквайте подробности!

ВИТОША (БИСТРИЦА) – ЛУДОГОРЕЦ 0:1

0:1 Димо Бакалов (90′ + 3)

ВИТОША: Християн Василев, Евгени Зюмбулев, Георги Купенов, Венцислав Бонев, Ваньо Иванов, Лъчезар Котев, Мартин Станкев (73 – Емил Гъргоров), Атанас Кабов (66 – Запро Динев), Тодор Гочев, Кристиян Кочилов, Георги Амзин

ЛУДОГОРЕЦ: Пламен Илиев, Антон Недялков, Козмин Моци, Драгош Григоре (22 – Георги Терзиев), Джордан Икоко, Абел Анисе (64 – Димо Бакалов), Светослав Дяков, Дан Битон, Жоржиньо, Мавис Чибота, Якуб Шверчок