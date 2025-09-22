Лудогорец от набор 2015 взеха точка от Юнак (Шумен)

Mалките играчи на Лудогорец от набор 2015 постигнаха равенство във втория си мач в първенството срещу с година по-големи опоненти.

Като гости в Шумен, юношите на “орлите” взеха точка от местния Юнак при краен резултат от срещата 2:2.

Срещата предложи успорвани минути на терена, а подрастващите “орли” затвърдиха доброто си ниво. Петко Станчев и Петър Неделчев осигуриха аванса за разградчани през първото полувреме. До края на редовната първа част домакините успяха да върнат един гол във вратата на Лудогорец. Десет минути преди края на мача момчетата от Юнак стигнаха до изравнително попадение, с което оформиха крайния резултат.

В края на седмицата малките момчета на Лудогорец ще се изправят срещу по-големите варненски съперници от Тополи.

Facebook

Twitter



Shares