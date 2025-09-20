Лудогорец направи 0:0 с Левски на „Герена“

Лудогорец и Левски завършиха 0:0 в дербито на кръга. Така шампионите остават на две точки зад сините.

Двубоят бе равностоен, като преоблдаваха физическите единоборства. През първото полувреме реферът Гидженов даде пресилена дузпа за сините, която правилно бе отменена след намеса на VAR. Лудогорец имаше две добри възможности за гол, но Ивайло Чочев не успя да реализира. Домакините също създадоха няколко ситуации, но Серджио Падт и защитата пред него се справиха добре .

През второто полувреме Лудогорец контролираше събитията на терена и не позволи на Левски да стигне до чисти голови ситуации. На свои ред Ерик Биле пропусна сам срещу Светослав Вуцов, а в последната минута Матеус Машадо можеше да донесе победата на „орлите“ след лошо отиграване на Вуцов. В последната минута на добавеното време Серджио Падт се намеси страхотно при изпълнение на пряк свободен удар от Рилдо Фильо, избивайки топката в ъглов удар.

Facebook

Twitter



Shares