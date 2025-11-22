Лудогорец наделя с 4:1 над Левски

Елитните играчи на Лудогорец U17 надделяха с 4:1 над връстниците си от столичния гранд Левски.

Разградчани спечелиха 12-ата си победа от началото на сезона като гости насред София. След поредните ценни три точки, които добавиха към актива си, младите „орли” оглавяват юношеското първенство без конкуренция и отстояват лидерството с 10 точки аванс пред вторите от столичния Септември, които са с мач по-малко.

Лудогорец U17 пръв имаше шанса да открие резултата в своя полза след само 8 минути игра. Златната възможност се разкри пред Йоан Нофал, но той изпусна чистата голова ситуация. Вместо това, юношите на Левски се възползваха по най-добрия начин от разкрилата се пред тях ситуация и вкараха за 0:1 в 19-ата минута на двубоя. Оспорваният сблъсък и хъса на младите „орли” много скоро промениха ситуацията, достигайки до пълен обрат. Пръв във вратата на Левски U17 се разписа Тимур Мустафа в 35-ата минута, реализирайки красив гол. Последва нова златна възможност, която изправи Ястиян Георгиев очи в очи със стража на столичани, но пропусна да увеличи аванса. Но младият играч на Лудогорец поправи грешката си в 42-рата минута и наниза кълбото в мрежата на Левски U17 при изпълнение на дузпа за 2:1. До попадението се стигна след негов пробив, при който беше фаулиран в наказателното поле от противников играч, който бе санкциониран с втори жълт и съответно червен картон, оставяйки отбора си с 10 души на терена. При така постигнатия резултат двата тима посрещнаха почивката.

След подновяването на играта разградчани продължиха да диктуват събитията на терена. В 55-ата минута на срещата Станислав Иванов наниза още един гол във вратата на Левски за 3:1. Последваха още обещаващи ситуации пред противниковата врата, разкрили се пред Ястиян Георгиев, Преслав Стойков и Тимур Мустафа. Дариус Дуролари съумя да намери очертанията на вратата на домакините, но попадението му бе отменено поради засада. В 86-ата минута редовният гол на Станислав Иванов фиксира крайната победа 4:1 с глава и след асистенция на Преслав Стойков.

Треньорският щаб поздравява момчетата за днешната им игра и постигнатия успех. Имаме и известни забележки към представянето им през първите 20 минути на срещата. Но от момента, в който изоставахме в резултата, до края на мача, демонстрирахме, че сме по-класният отбор, заяви старши треньорът на Лудогорец U17 Милен Маринов.

Следващият шампионатен сблъсък ще изправи неговите „орли” отново като гост срещу друг столичен съперник – Славия. Мачът е предпоследен от есенния полусезон и е планиран за следващата събота.

