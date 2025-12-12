Лудогорец изпусна ПАОК

Лудогорец и ПАОК направиха 3:3 в много интересен мач от основната фаза на Лига Европа.

Петър Станич откри за домакините в 33-ата минута, но само 6 по-късно бившият лидер на разградчани Кирил Десподов изравни. Капитанът на националния тим асистира на Воляко в 48-ата минута, когато гърците направиха 2:1. Лудогорец обаче не се предаде и след голове на Вердон и Чочев – с глава, стигна до пълен обрат – 3:2. За съжаление обаче ПАОК изравни, а точен беше младият Миту в 90-ата минута. Ситуацията с гола бе дълго гледана от ВАР-арбитрите за евентуален аут, но в крайна сметка попадението бе признато и срещата завърши 3:3, с което Лудогорец събра актив от 7 точки два кръга преди края.

