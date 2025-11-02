Лудогорец изгуби нови две точки на “Тича”

Черно море и Лудогорец завършиха 0:0 на „Тича“.

Първото положение в срещата се откри пред Кайо Видал, който изстреля истински снаряд към вратата на Кристиан Томов, който обаче спаси без проблеми. След половин час игра Ерик Биле проби добре отдясно и намери първо Текептей, който не успя да на нанесе удар, тя попадна в Кайо Видал, който обаче беше изключително неточен. Само 5 минути след това Сон центрира добре от фал, като с топката игра Диниш Алмейда, но в аут. Черно море отговори веднага с коварен удар с глава на Васил Панайотов след добро центриране на Дани Мартин, но Серджио Пад спаси с вещина.

В 42-ата минута гостите бяха много до гол. Антон Недялков даде чудесен пас към включилия се в атака Дерой Дуарте, но изпълнението му бе отразено от Кристиан Томов. От последвалия корнер Ивайло Чочев игра с глава, но неточно. В края на първата част Асен Чандъров беше близо до гол, стреляйки мощно с левия крак, но Серджио Пад отново показа високата си класа и изби.

В началото на втората част Ерик Биле избяга от защитата на Черно море, но в последния момент бе застигнат и топката му бе избита току преди той да нанесе удар. В 55-ата минута отново Биле създаде трудности на бранителите, като този път стреля – неточно. Две минути след това Ивайло Чочев стреля от фал, но Томов изби. Малко след това Сон центрира от корнер, господарят на втория етаж Ивайло Чочев отново игра с глава, продължавайки към втора греда, но там нямаше негов съотборник.

В 75-ата минута Серджио Пад отново показа класа. Този път много опасен фалцов удар отправи Селсо Сидни, но нидерландецът не трепна. Последва заучено положение за Лудогорец, като резервата Иван Йорданов стреля добре, но Томов отново беше на мястото си. В 88-ата минута Черно море направи чудесна контраатака, като Васил Панайотов можеше да я завърши, но не успя да нанесе нужния удар.

