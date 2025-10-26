Лудогорец III загря за Младежката Шампионска лига с 8:0 срещу Устрем (Дончево)

Играчите от третия тим на Лудогорец победиха с 8:0 Устрем (Дончево).

Младите “орли” домакинстваха съперниците за мача от XI кръг в Североизточната ELITBET Трета лига. По този начин разградчани записаха втория си последователен успех в рамките на четири дни, след като по-рано надделяха и над Волов-Шумен 2007.

Отличната игра на Лудогорец III доведе до безапелационен голов резултат. Пръв очертанията на вратата на Устрем намери Наско Янев. Други две точни попадения реализира Джан Ниязи. По още един гол вкараха Константин Димитров, Георги Пенев, Янко Ажлани, Илиан Гатински и Кристиян Николов.

Момчетата играха много добре днес, се обърна наставникът на Лудогорец III Христо Златински.

Мачът бе генерална репетиция за водения от него тим преди старта на участието му в Младежката Шампионска лига през следващата седмица.

