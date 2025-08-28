Лудогорец III взе нови ценни три точки след успех срещу Фратрия II (Бенковски)

Третият отбор на Лудогорец уверено продължава своя победоносен път в Североизточната ELITBET Трета лига.

Разградчани извоюваха нови ценни три точки след успех срещу Фратрия II (Бенковски). Мачът от II кръг в първенството се проведе в комплекс „Гнездо на орли“.

Автор на победното попадение в мача бе Исмет Хасан, който донесе успеха за своя тим през второто полувреме. През по-голямата част от мача домакините демонстрираха превъзходство пред своя опонент. След победния гол последваха още четири стопроцентови ситуации, в които младите „орли“ можеше да си осигурят по-комфортна преднина и така да си осигурят нужното спокойствие. Но противниците от Фратрия затрудниха реализирането на тези шансове с по-затворен тип на игра. Единствените заплахи пред вратата на Лудогорец III бяха създадени при две разбърквания пред полето, провокирани от индивидуални груби грешки. Наложи се и намесата на стража на юношите на Лудогорец Валентин Валентинов, който реагира по отличен начин, за да опази мрежата си суха.

Това е важна победа за нас, всеки успех е такъв за самочувствието на отбора. Но ни чака още много работа, за да коригираме пропуските си, заяви старши треньорът на Лудогорец III Христо Златински.

В следващия си шампионатен двубой, юношите на „орлите“ ще гостуват на Черноморец в Балчик.

