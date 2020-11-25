Лудогорец III се справи с Дунав в Русе

Сгол две минути преди края на редовното време Лудогорец III спечели с 1:0 гостуването си на Дунав в Русе за мач от първенството на Североизточна Трета лига.

Двата отбора предложиха мъжка битка, с малко чисти голови положения. „Орлите“ дочакаха търпеливо своя момент. В 88-та минута Хидает Хюсеин завърши хладнокръвно добра многоходова акция на разградчани за крайното 1:0

През първото полувреме бяхме много под нивото си. Допуснахме двуостра игра, без да можем да установим контрол над топката. През второто полувреме вече започнахме да задържаме кълбото, да си подаваме и комбинираме по-добре. Закономерно стигнахме до попадението, което ни донесе трите точки, коментира след последния съдийски сигнал водилият отбора в тази среща Христо Господинов.

ДУНАВ (РУСЕ) – ЛУДОГОРЕЦ III 0:1

0:1 Хидает Хюсеин (85‘)

ДУНАВ (РУСЕ): Винченцо Ангелов, Димитър Тодоров, Мартин Иванов, Преслав Папарков, Мерт Тасим, Албер Селвиев, Диян Димов, Симеон Дочев (78‘ – Лятиф Латиф), Константин Митев (66‘ – Дани Бонев), Атанас Стамболов (71‘ – Иван Бакалски), Александър Кирилов

ЛУДОГОРЕЦ III: Мартин Петков, Георги Маджаров, Алекс Луканов, Анастас Пемперски, Валентин Цветанов, Станислав Вълчев, Мартин Русков, Димитър Иванов(62‘ – Росен Иванов), Георги Николов, Хидает Хюсеин( 88‘ – Йоан Йорданов), Божидар Владимиров (77‘ – Тончо Георгиев)