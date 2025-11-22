Лудогорец III разпердушини с 10:0 Светкавица

Третият отбор на Лудогорец записа един от най-убедителните си успехи през сезона в Североизточната ELITBET Трета лига.

Младите „орли” разпердушиниха последните в класирането с 10:0 като домакини в мача от XV шампионатен кръг. Новите три точки осигуриха десетата победа за разградчани.

Головата сметка в полза на разградчани откри Махир Шерифов още в 12-ата минута на мача. Ивайло Тодоров удвои след половин час игра. Герги Катошев направи резултата класически с удар от далечно разстояние. Мартин Станчев бе точен в 49-ата минута на двубоя. След него Махир Шерифов отново намери очертанията на вратата на Светкавица, покачвайки преднината за своя тим в 62-рата минута. Своите имена сред голмайсторите записаха още Джан Ниязи, точен в 69-ата минута на мача, Християн Атанасов в 71-вата, Исмет Хасан в 85-ата и отново Мартин Станчев в 87-ата минута.

Постигната победа е радостна, но в началните минута на срещата не подходихме с нужната концентрация и допуснахме известно подценяване на противниците, коментира старши треньорът на Лудогорец III Христо Златински.

В следващия си шампионатен мач воденият от него тим ще гостува на Черноломец в Попово.

Facebook

Twitter



Shares