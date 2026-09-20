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Спорт

Лудогорец III разгроми Рилци с 3:0 като гост

Недялко Тенев

„Орлите“ решиха двубоя още през първото полувреме с попадения на Боян Иванов, Преслав Стойков и Кристиян Желев

Лудогорец III постигна убедителна победа с 3:0 като гост на Рилци (Добрич) в среща от VI кръг на Трета Североизточна лига.

Всички попадения в двубоя паднаха още през първото полувреме. Боян Иванов откри резултата за разградчани, а Преслав Стойков удвои преднината на „орлите“.

Третият гол бе дело на Кристиян Желев, който се разписа от дузпа и оформи крайното 3:0.

Следващият двубой на Лудогорец III е на 26 септември, когато тимът ще бъде домакин на Волов Шумен 2007.

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