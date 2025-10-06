Лудогорец III постигна отлична победа срещу Ботев (Нови пазар)

Третият отбор на Лудогорец записа отлична победа с 6:0 като домакини на Ботев (Нови пазар).

Мачът се проведе като част от програмата на VIII шампионатен кръг в Североизточната ELITBET Трета лига.

С хеттрик в срещата се отличи Мартин Станчев, а по още един гол във вратата на Ботев нанизаха Константин Димитров, Петър Люцканов и Янко Ажлани.

Много съм доволен от отношението на играчите. Чака ни още много работа за подобрение на представянето във всяка фаза на играта, заяви наставникът на Лудогорец III Христо Златински.

Следващата седмица младите „орли“ ще гостуват на Аксаково.

