Лудогорец III постигна класически успех срещу Аксаково

Юношите от третия отбор на Лудогорец постигнаха класически успех 3:0 срещу Аксаково.

Разградчани, водени от Христо Златински, гостуваха но своя съперник за срещата от IX кръг в Североизточната ELITBET Трета лига.

Лудогорец III се заяви като по-можещия тим в срещата и макар лошите терен и метеорологично време, те нанизаха три безответни гола във вратата на Аксаково. Два пъти се разписа Мартин Станчев, още едно точно попадение добави Александър Маринов. Успехът на разградчани можеше да бъде още по-категоричен, но топката два пъти срещна гредата. Обнадеждаващите удари отправиха Константин Димитров и Кристиян Николов.

