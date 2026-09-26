Лудогорец III победи Волов (Шумен) с 2:1 в Разград

Джан Ниязи и Георги Пенев донесоха успеха на „орлите“ в VII кръг на Трета Североизточна лига

Третият отбор на Лудогорец записа победа с 2:1 над Волов (Шумен) в двубой от VII кръг на Трета Североизточна лига, игран в Разград.

След първо полувреме без отбелязан гол Джан Ниязи даде преднина на домакините за 1:0 през втората част.

Гостите от Шумен успяха да възстановят равенството, но Лудогорец III отново излезе напред.

Георги Пенев се разписа за 2:1 и оформи крайния резултат, с който разградчани прибавиха победа в VII кръг на първенството.