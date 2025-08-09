Лудогорец III отстъпи с минималното 0:1 пред Спартак II Вн

Третият отбор на Лудогорец изигра последната си контрола от лятната подготовка, в която отстъпи с минималното 0:1 пред втория отбор на Спартак (Варна).

Приятелският мач се проведе в комплекс „Гнездо на орли“.

Единственото попадение в срещата бе отбелязано в самото начало на двубоя, след разбъркване на играчите при изпълнение на корнер. След колебливото първо полувреме, юношите на Лудогорец демонстрираха съвсем различно лице след почивката, но резултатът се запази непроменен до края на мача.

Ще работим за подобрение на представянето, нужна ни е повече острота в атака и по-голямо присъствие на терена, коментира старши треньорът на Лудогорец III Христо Златински.

