Лудогорец II загуби с 0:3 от Севлиево

Дубълът на Лудогорец продължава лошата си серия в първенството.

Те записаха своята четвърта загуба през новия сезон по време на сблъсъка срещу Севлиево, завършил при краен резултат 0:3. Юношите на „орлите“ гостуваха на своя съперник за мача от V кръг във Втора професионална лига.

Домакините поведоха в резултата в края на първото полувреме след точно изпълнена дузпа. Скоро след подновяването на играта паднаха и последващите два гола, които намериха очертанията на вратата на Лудогорец II в рамките на две минути.

След поредната загуба, юношите на разградчани остават с актив от 3 точки след единствения си успех, постигнат срещу ЦСКА II (София). Следващият шампионатен мач за младите играчи на Лудогорец II предстои още тази събота, когато ще посрещнат у дома съперниците от Дунав (Русе). Срещата е насрочена за 18 часа.

