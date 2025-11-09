Лудогорец II взе три точки срещу Локомотив (Горна Оряховица)

Дубълът на Лудогорец завоюва още ценни три точки.

Четвърти пореден успех с 1:0 им донесе гостуването на Локомотив в Горна Оряховица в мач от XV кръг в Mr Bit Втора Лига.

Победното положение реализира Елисей Съров в 65-ата минута на двубоя. За гола спомогна пас на Георги Пенев. Играчите на Лудогорец II, водени от Христо Златински, се представиха като по-добрия отбор на терена и създадоха още голови ситуации, с които да направят победата си по-изразителна. Но и единственото точно попадение бе достатъчно, за да си тръгнат като печелившия претендент.

Постигнахме заслужена победа, изключително съм доволен от видяното на терена, коментира Христо Златински след последния съдийски сигнал.

В следващия шампионатен двубой младите „орли“ ще приемат на свой терен Етър (Велико Търново).

