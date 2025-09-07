Лудогорец II се препъна в битката срещу Фратрия (Бенковски)

Дубълът на Лудогорец се изявиха със своеобразен голов антирекорд през новия сезон във Втора професионална лига. Като гости на Фратрия (Бенковски), младите „орли“ записаха най-тежката си загуба в първенството.

Те отстъпиха с 0:5 в мача от VII шампионатен кръг, който им донесе шеста загуба в професионалната лига.

Домакините поведоха с два гола преднина на почивката, а до края на редовната втора част успяха да увеличат аванса си с още три гола. Успехът позволява на Фратрия да се задържи еднолично на върха в класирането, докато Лудогорец II изостава под номер 16 във временната таблица. Точно преди година юношите на „орлите“ излязоха като крайни победители от двубоя между двата тима, тогава завършил с 2:0.

В следващия шампионатен кръг, Лудогорец II ще приеме у дома Беласица от Петрич. Мачът е насрочен за 15 септември.

