Лудогорец II се даде на Вихрен (Сандански) с гол в първата минута

Дубълът на Лудогорец изгуби четвъртия си мач от началото на сезона във Втора професионална лига.

Като домакини, младите „орли“ се дадоха на Вихрен (Сандански) с минималното 0:1.

Единственият гол падна след секунди игра. Гостите поведоха в резултата в първата минута, а стремежът на Лудогорец II да достигне до така желаното изравнително попадение не се увенча с успех до последно. Юношите на „орлите“ се впуснаха в множество атаки и през двете полувремена, но равенството продължи да убягва на играчите. Под проливния дъжд в комплекс „Гнездо на орли“ те отправиха множество удари към вратата на Вихрен, като с възможности да нанижат кълбото в мрежата се разкриха на няколко пъти пред Георги Пенев, Елисей Съров, Кристиян Николов, а в последните минути на двубоя топката срещна гредата, а друг опасен удар бе спасен от стража на гостите.

Последният съдийски сигнал донесе третата загуба за разградчани през новия сезон. В следващия си двубои те предстои да гостуват на Севлиево.

