Лудогорец II с пета загуба в първенството

Дубълът на Лудогорец записа петото си поражение във Втора професионална лига от началото на новия сезон.

Този път момчетата, водени от Захари Сираков, отстъпиха с 1:3 на вторите в таблицата – Дунав (Русе). Мачът от VI кръг се изигра в комплекс „Гнездо на орли“.

Шансът да открият резултата първо се разкри пред младите юноши на Лудогорец. В петата минута Елисей Съров се размина с отличен шанс, но ударът му мина покрай вратата на Дунав. Йоан Йорданов на два пъти също се отчете с пропуски. След 38 минути игра резултатът бе открит в полза на гостите. При така оформения временен резултат 0:1 двата тима посрещнаха почивката.

Три минути след подновяването на играта преднината за Дунав бе удвоена, като автор на попадението бе бившият играч на „орлите“ – Хюсеин Кельовлуев. Последваха още възможности пред юношите на разградчани. В една от тях топката бе извадена от голлинията, удар на Емерсон Родригез се озова в ръцете на противниковия страж, а Симеон Шишков не успя да реализира изпълнение на пряк свободен удар. След 84 минути игра футболистите на Дунав направиха резултата класически. В последната минута на времето падна и единственото попадение за Лудогорец II, негов автор бе Константин Димитров, който фиксира крайното 1:3.

