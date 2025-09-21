Лудогорец II с минимална загуба от Янтра

Дублиращият тим на Лудогорец допусна минимална загуба с 0:1 от Янтра (Габрово).

Юношите на „орлите“ гостуваха за мача от IX кръг от Mr Bit Втора лига.

Еденственото попадение в срещата бе отбелязано в началото на второто полувреме. Силите на разградчани не стигнаха за изравнително попадение и макар че Янтра остана с човек по-малко на терена, срещата завърши при така оформения резултат.

Продължаващата негативна серия отрежда на Лудогорец II предпоследното място във временното класиране. За следващия шампионатен мач разградчани ще приемат у дома Пирин (Благоевград).

