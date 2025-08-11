Лудогорец II отстъпи с 1:2 пред Спортист (Своге)

Дубълът на Лудогорец записа загуба като гост срещу Спортист в Своге.

Мачът от третия кръг на Втора професионална лига завърши с минималната разлика 1:2 и донесе втори неуспех за младите „орли“ само кръг след забележителния им успех срещу ЦСКА II (София).

През първото полувреме двата отбора не успяха да си отбележат гол и се разделиха на почивката при нулево равенство. Единственият точен изстрел във вратата на Спортист нанесе Георги Пенев. Попадението му изравни резултата в 81-ата минута, след като домакините първи излязоха напред. Само две минути по-късно обаче футболистите на Спортист се добраха до нов обрат и така спечелиха трите точки.

Представянето ни днес беше безобразно! Не сме доволни от показаното, проблемите ни с гостуванията остават същите както от миналата година. Самочувствието на този млад отбор не е на нужното ниво и класата, която демонстрираме вкъщи, я няма, когато играем навън, коментира след последния съдийски сигнал старши треньорът на Лудогорец II Захари Сираков.

След изпуснатите три точки, дубълът на Лудогорец е седми в класирането. В следващия шампионатен кръг младите „орли“ предстои да посрещнат у дома Вихрен (Сандански). Мачът е планиран за 18 август от 19 часа.

