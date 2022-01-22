Лудогорец II и Черно море излизат в контрола
Черно море гостува на Лудогорец II във втората си контрола от зимната подготовка.
Спарингът ще се проведе на базата в Разград от 13 часа.
Съставът на Черно море: Георги Георгиев, Даниел Димов, Влатко Дробаров, Сами Ел Анаби, Виктор Попов, Мартин Дичев, Родриго Вилела, Павел Георгиев, Мартин Милушев, Евгений Сердюк, Соула (Иван Дюлгеров, Галин Григоров, Живко Атанасов, Родриго Енрике, Петър Иванов, Калин Георгиев, Цветомир Панов, Денислав Ангелов, Николай Златев, Велислав Василев)