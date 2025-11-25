Лудогорец II допусна загуба от Спартак Пл

Дублиращият отбор на Лудогорец допусна загуба като гост на Спартак в Плевен.

Мачът, който сложи край на XVII кръг в Mr Bit Втора Лига, завърши с краен резултат 0:2.

Двете точни попадения бяха реализирани през първото полувреме. Те нанесоха осмото поражение за младите „орли“ през сезона. След него те заемат 13-ата позиция във временното красиране с актив от 16 точки от 14 изиграни срещи.

Следващият шампионатен сблъсък на юношите на „орлите“ е срещу Етър (Велико Търново). Мачът е отложен от XVI кръг в първенството и ще се изиграе този петък, 28 ноември от 14 часа в комплекс „Гнездо на орли“.

Facebook

Twitter



Shares