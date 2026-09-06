ПФК Лудогорец и Оливие Вердон се разделиха по взаимно съгласие.

Националът на Бенин бе един от най-опитните и важни футболисти в състава на 14-кратните шампиони през последните години. С екипа на Лудогорец Вердон спечели пет шампионски титли, две купи на България и пет Суперкупи, като остави своя отпечатък както в българския футбол, така и в европейските клубни турнири.

За шестте си години в Лудогорец защитникът изигра 243 мача във всички турнири, в които вкара 17 гола и записа 2 асистенции. Това го превръща във втория по изиграни мачове централен бранител в историята на клуба, отстъпвайки единствено на легендата Козмин Моци.

„Искам да благодаря на клуб Лудогорец и на ръководството за всичко, което ми дадоха през тези 6 години заедно. През това време израснах не само като футболист, но и като човек. Изключително съм благодарен за всичко, което преживяхме заедно. Благодаря и на феновете. Не винаги беше лесно, но заедно създадохме много прекрасни спомени, които ще останат завинаги в сърцето ми. Благодаря на моите съотборници, на всички треньори, които бяха част от клуба, на медицинския щаб и на всички хора, които всеки ден работят усилено за Лудогорец. Всички вие винаги ще имате специално място в сърцето ми“, сподели на раздяла Оливие Вердон.

ПФК Лудогорец благодари на Оливие Вердон и му пожелава здраве и успех в кариерата занапред!

Вердон винаги ще бъде част от семеството на Лудогорец!