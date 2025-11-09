Лудогорец и Арда затварят първото завъртане

Лудогорец посреща Арда в последния мач от 15-ия кръг на efbet Лига, с който ще се сложи край и на първото завъртане в шампионата.

Двубоят на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград ще стартира в 17:30 часа и ще бъде предаван на живо по Диема спорт и Дарик радио. Главен съдия на срещата е Волен Чинков.

„Орлите“ влизат в кръга като четвърти с 24 точки и при успех ще излязат на трето място. Вече четири поредни мача в елита разградчани нямат успех, като натрупаха три ремита и една загуба. Временният старши треньор на Лудогорец Тодор Живондов няма да може да разчита на контузените Бърнард Текпетей, Едвин Куртулуш, Георги Терзиев, Агибу Камара и Квадво Дуа за срещата с Арда. За предстоящите мачове на националния отбор на България пък бяха повикани цели четирима представители на тима – Антон Недялков, Иван Йорданов, Ивайло Чочев и Станислав Иванов.

Арда се намира в нетрадиционно слаба позиция, бивайки на 14-ото място в класирането с едва 13 точки. Три последователни са срещите без победа за кърджалийци, но пък в два мача поред те нямат загуба от Лудогорец след двете ремита в края на миналия сезон. Любопитен факт през настоящата кампания е, че две от трите победи на Арда в efbet Лига дойдоха като гост, като „небесносините“ спечелиха и други важни мачове извън дома, но в Европа – триумфите над ХИК и Кауно Жалгирис.

В последната среща помежду си, играна отново в Разград през месец май тази година, Лудогорец и Арда завършиха при равенство 2:2. Бърнард Текпетей и Ерик Биле вкараха за „орлите“, докато за кърджалийци се разписаха Станислав Иванов и Тонислав Йорданов.

ЕКИПИТЕ

ЛУДОГОРЕЦ: изцяло в зелено

АРДА: светлосиня фланелка, бели гащета, светлосини чорапи

БИЛЕТИТЕ

В деня на мача от 13:00 часа ще работи билетната каса на улица „Васил Левски“ до началото на срещата.

Цените на билетите за двубоя Лудогорец – Арда са:

Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 12,00 лв.

Сектор В – блокове 3 и 4 – 20 лв.

Сектор Б (Трибуна Моци) – 10,00 лв.

Сектор Г- 10 лв.

Касата за гостуващите фенове ще отвори в деня на мача от 15:30 ч.

Деца и пенсионери ползват 50% намаление.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

26.05.2025 Лудогорец – Арда 2:2

09.05.2025 Арда – Лудогорец 1:1

02.12.2024 Арда – Лудогорец 0:4

03.08.2024 Лудогорец – Арда 5:1

15.04.2024 Лудогорец – Арда 2:0

22.10.2023 Арда – Лудогорец 0:0

14.04.2023 Арда – Лудогорец 1:2

18.09.2022 Лудогорец – Арда 1:1

13.02.2022 Арда – Лудогорец 0:4

02.12.2021 Лудогорец – Арда 4:1

15.05.2021 Лудогорец – Арда 4:1

