Лудогорец гостува на Ференцварош в мач реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Срещата ще се играе на стадион „Групама Арена“ в Будапеща от 21:15 часа. Главен съдия на двубоя ще бъде испанецът Алехандро Ернандес Ернандес, подпомаган от своите сънародници Хосе Наранхо и Маркос Агилар. Четвърти рефер е Алехандро Гонсалес, а за ВАР ще отговаря Сесар Сото Градо. Мачът ще бъде предаван на живо в ефира на Диема спорт и Дарик радио.

Първият мач в Разград завърши без голове – 0:0, оставяйки интригата изцяло за реванша. Двата тима си размениха инициативата в отделни периоди от срещата, като Лудогорец имаше шансове да стигне до попадение през второто полувреме, но не успя да ги реализира.

„Орлите“ достигнаха до тази фаза след успехи над Динамо Минск и Риека, като и в двата случая се наложи да играят продължения. Ференцварош започна участието си от предишния кръг и елиминира арменския Ноа след общ резултат 6:4.

Лудогорец пристига в Унгария в пълен състав. Треньорът Руи Мота има на разположение 23 футболисти, включително Бърнард Текпетей, който е на линия, и Оливие Вердон, завърнал се след наказание. От унгарска страна Александър Пешич остава извън строя заради контузия, а Ибрахим Сисе е наказан. Очаква се Барнабаш Варга да води атаката на домакините.

Ференцварош е лидер в първенството на Унгария с пълен актив след първите си мачове, а в последния кръг спечели убедително с 4:1 като гост на Ниредхаза. Унгарският шампион преследва четвърто участие в груповата фаза на Шампионската лига след сезоните 1992/93, 1995/96 и 2020/21.

Лудогорец има само две участия в основната фаза на турнира – през 2014/15 и 2016/17. Българският шампион вече е печелил като гост на Ференцварош – 3:0 в двубой от груповата фаза на Лига Европа през 2019 година.

Победителят от тази двойка ще се изправи срещу спечелилия сблъсъка между Шкендия (Северна Македония) и Карабах (Азербайджан) в плейофите за влизане в групите на Шампионската лига. Загубилият ще продължи участието си в плейофите на Лига Европа.

„Анализирахме първия мач и анализирахме какво трябва да направим по-добре . Ние сме готови с нашия план за мача. Ние сме готови за всички сценарии. Не сме тук да играем за равен и дузпи. Ние мислим само за победата. Искаме да стигнем колкото може по-далеч в Шампионската лига. Ще направим всичко възможно, за да постигнем целта, а именно класиране в основната фаза на турнира“, заяви преди мача старши треньорът на Лудогорец Руи Мота.

„Много фенове вече ми казаха, че очакват мача с нетърпение и ще бъдат зад нас, за да ни подкрепят. Но моята работа е да извлека най-доброто от играчите. Наясно сме със силните страни на Лудогорец и видяхме добре това през второто полувреме на мача в Разград“, каза треньорът на Ференцварош Роби Кийн.

