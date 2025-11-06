Лудогорец гостува Ференцварош

Шампионът на България Лудогорец излиза днес от 22:00 часа в гостуване на унгарския първенец Ференцварош.

Мачът е част от програмата на 4-ия кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят ще бъде ръководен от шведския рефер Мохамед Ал-Хаким.

Двата тима се срещат за втори път през настоящия сезон, след като през лятото Ференцварош елиминира Лудогорец в третия квалификационен кръг на Шампионска лига след 0:0 в Разград и 3:0 в Будапеща. След срещата тази вечер официално „Фради“ ще бъде опонентът, с който разградчани са играли най-много в Европа – 7 мача. Към момента „първото място“ се дели от унгарците заедно с Динамо Загреб и Базел с по 6.

Временният наставник на Лудогорец Тодор Живондов все още не може да разчита на контузените Квадво Дуа, Агибу Камара, Едвин Куртулуш и Георги Терзиев, както и на получилия нелепа контузия срещу Черно море в първенството Бърнард Текпетей. Дотук в турнира „орлите“ имат една победа, постигната над Малмьо с 2:1, и две загуби – 0:2 от Бетис в Разград и 2:3 от Йънг Бойс в Берн.

Освен зелените цветове и хегемонията в местния шампионат, друго общо към настоящия момент за двата клуба е, че са в рядък случай да не водят в своите шампионати. И двата отбора са четвърти, като Лудогорец изостава от лидера Левски с 11 точки при мач по-малко, а Ференцварош има изоставане от 3 пункта спрямо лидера Дебрецен – също с мач по-малко.

Голяма разлика обаче е положителната форма на унгарския шампион в Лига Европа. Момчетата на Роби Кийн започнаха с домакинско реми срещу Виктория Пилзен, след което записаха две победи като гости – 1:0 срещу Генк в Белгия и 3:2 срещу РБ Залцбург в Австрия.

В исторически план в споменатите вече общо шест мача между Лудогорец и Ференцварош предимството е в полза на унгарците – 3 победи за „Фради“, 2 равенства и 1 успех за Лудогорец.

