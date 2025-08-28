Лудогорец гони обрат срещу Шкендия

Лудогорец приема Шкендия Тетово в решителен реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа.

Двубоят е тази вечер от 20:30 часа на стадион „Хювефарма Арена“ и ще бъде предаван на живо по Диема спорт 3, както и в ефира на Дарик радио.

„Орлите“ загубиха първата среща в Северна Македония с 1:2 и се нуждаят от победа, за да продължат напред. Успех с един гол разлика ще прати мача в продължения, а при победа с два или повече гола Лудогорец ще се класира директно за груповата фаза на турнира. При евентуален неуспех разградчани ще продължат в основната схема на Лигата на конференциите.

За да се подготвят максимално добре за сблъсъка, българският шампион отложи мача си от efbet Лига срещу Берое. Новината в състава е завръщането на Кайо Видал, който пропусна първия двубой заради вирус. В същото време клубът се раздели с халфа Мунир Шуиар, преминал в мароканския Ренесанс Беркан. Без картотека за този етап от турнира са Квадво Дуа, Агибу Камара, Жоел Андерсон и Емерсон Родригес.

Шкендия запази ритъм с мач от вътрешното първенство, където направи 0:0 с Арсими. Тимът от Тетово няма загуба от началото на сезона и пристига в Разград с аванс от първата среща.

Главен съдия на реванша е 39-годишният швейцарец Урс Шнайдер. Асистенти ще бъдат братята-близнаци Бенямин и Марко Цюрхер, четвърти съдия е Свен Волфенсбергер, а ВАР ще се ръководи от Лукас Фендрих. Любопитен факт е, че именно Шнайдер свири победата на Лудогорец с 2:1 срещу Карабах в квалификациите на Шампионската лига през миналия сезон.

„Трябва да направим повече от това, което направихме в първия мач. Направихме анализ на първия двубой. Разбрахме какво трябва да променим. Очакваме утре да го приложим терена. От първата минута нашата идея ще е да спечелим мача. Надявам се резултатът в първия мач да е случайност, която просто се е случила“, каза на пресконференцията преди мача Руи Мота.

