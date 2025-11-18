Лудогорец би с 2:0 Ботев насред Пловдив в Елита U17

Юношите на Лудогорец надвиха връстниците си от Ботев (Пловдив) в мач от Елитното първенство U17.

Шампионатната среща е отложена от IX кръг и се изигра в града под тепетата. Последният съдийски сигнал донесе 11-ата победа за младите „орли“ в първенството, което еднолично оглавяват три кръга преди края на есенния полусезон.

Разградчани се доказаха като по-активният претендент на терена през първото полувреме. В резултат създадоха редица голови ситуации, с които да излязат напред в резултата, но те останаха нереализирани. Обещаващи положения се разкриха пред Ястиян Георгиев, Тимур Мустафа, Йоан Нофал. Кристиян Желев също беше близо до гола два пъти, като при втория опит ударът му срещна напречната греда на Ботев. Така двата отбора се разделиха на почивката при нулево реми.

Доминацията на Лудогорец U17 се запази и след подновяването на играта, когато младите „орли“ станаха още по-настъпателни в преследването на успеха. Закономерно се стигна и до откриващото попадение в мрежата на младите „канарчета“. Аванса в резултата даде Ястиян Георгиев, който бе точен в 60-ата минута на двубоя. Той нанесе безупречен изстрел при изпълнението на дузпа, отсъдена за фал срещу самия него. Осем минути по-късно отново Ястиян Георгиев намери очертанията на вратата на домакините след образцово проведена атака, за да удвои преднината за своя тим и така да оформи крайния победен резултат.

До края на мача Лудогорец U17 продължи да търси още попадения във вратата на съперника, като голови ситуации се разкриха пред Веселин Атанасов, Преслав Стойков и Станислав Иванов.

Поздравявам момчетата за днешната игра и за постигнатата победа. Това беше един от най-силните ни мачове през сезона. От първата до последната минута играчите демонстрираха желание за постигане на успеха, борба и себераздаване, което е особено важно за по-нататъшното им развитие. Сега ни предстои възстановяване и подготовка за двете предстоящи тежки гостувания в София, обобщи старши треньорът на Лудогорец U17 Милен Маринов.

Още тази събота воденият от него тим ще се изправи срещу юношите на столичния гранд Левски, а в последната събота на месеца ще гостуват на Славия.

