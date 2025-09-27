Лудогорец би с 1:0 Фратрия (Бенковски) в Елита U17

Юношите на Лудогорец до 17-годишна възраст спечелиха шестата си победа в Елитното първенство.

Те надвиха с минималния резултат 1:0 връстниците си от Фратрия (Бенковски), което им донесе нови ценни три точки. Младите „орли“ гостуваха на опонентите за мача от VII шампионатен кръг.

Победния гол за своя тим осигури Тимур Мустафа в 26-ата минута на двубоя. Той намери очертанията на вратата, пазена от Фратрия, след удар извън наказателното поле. По време на срещата се разкриха и други отлични възможности пред разградчани, с които да направят преднината си по-убедителна. Близо до гола два пъти остана Станислав Иванов. Пропуски натрупаха още Йоан Нофал и Дариус Дуролари, а удар на Ястиян Георгиев срещна страничната греда. С отлично включване се изяви стражът на Лудогорец U17 – Алекс Панайотов, който опази мрежата си суха при изпълнение на дузпа в края на първата част.

През първото полувреме изпитвахме затруднения да пробием компактния блок на противника. След почивката не съумяхме да отбележим чистите си голови ситуации и да затворим мача. Като цяло, днес играхме много под възможностите си, обобщи представянето на своя тим наставникът Милен Маринов.

Следващата събота юношите на Лудогорец ще посрещнат на свой терен ЦСКА (София) за мача от VIII кръг в Елита U17.

