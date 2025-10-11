Лудогорец би и изпревари Левски на върха в Елита U15

Елитните играчи на Лудогорец до 15 години записаха важна победа срещу Левски (София).

Младите „орли“ надделяха с категоричното 5:0 в дерби срещата от X кръг в юношеското първенство. Те грабнаха трите точки насред своето „гнездо“, с което изпревариха момчетата от Левски и застанаха на върха в таблицата.

Разградчани се представиха като по-достойните на терена, наложиха доминантното си превъзходство през целия мач, владееха инициативата, бяха по-организирани, бързи и агресивни от противниците. В резултат още на полувремето поведоха с класическа преднина, а до края на срещата не оставиха шанс за столичани да застрашат вратата им. Головата сметка откри Йоан Йорданов, резултатът удвои Раян Димитров, а класиката до полувремето оформи Даниел Рангелов. След почивката във вратата на Левски се разписаха още Ник Георгиев и Михаил Младенов. По едно статично положение през двете полувремена разкриха възможност и момчетата от София да погледнат към положителен развой, но те не успяха да създадат опасност пред стража на Лудогорец U15.

Поздравявам момчетата за свършената работа през седмицата и за представянето им в днешния мач. Когато показваме добро лице, е трудно противниците да ни се противопоставят, заяви старши треньорът на Лудогорец U15 Трифон Панев.

Facebook

Twitter



Shares