Лудогопец с ценна победа над Локо (Сф) в здрав мач

Лудогорец победи Локомотив София с 2:1 като гост в мач от осмия кръг на Първа лига.

Ивайло Чочев откри резултата в 4-ата минута, а три по-късно Петър Станич пропусна дузпа. Малко преди да измине половин час игра Кауе Карузо изравни.

В началото на втората част гол на Спас Делев беше отменен заради фаул на Лясков срещу Кайо Видал. В 69-ата минута попадение на Руан Круз също не беше зачетено заради нарушение на Ерик Маркус в атака и намеса на ВАР.

В 76-ата минута Чочев отново изведе „орлите“ напред. Малко по-късно попадение на Ерик Маркус беше отменено заради засада.

Така Лудогопец е на второ място в класирането на четири точки от лидера Левски .