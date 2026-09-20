Локо Сф взе първа победа за сезона след 1:0 над Спартак Варна

Автогол на Ангел Грънчов донесе трите точки на „железничарите“ при гостуването във Варна

Локомотив София записа първата си победа от началото на сезона, след като се наложи с 1:0 като гост на Спартак Варна. Единственото попадение в срещата дойде в 58-ата минута след автогол на Ангел Грънчов.

След успеха „железничарите“ вече имат 7 точки и заемат 11-ото място във временното класиране, докато Спартак Варна остава осми с 10 точки.

Домакините създадоха няколко добри положения през първата част. Още в 10-ата минута Ахмед Ахмедов засече с глава центриране на Борис Иванов, но Мартин Величков улови. В 33-ата минута нападателят отново получи възможност да открие резултата, но стреля над вратата.

Локомотив също имаше своите шансове. Малко преди почивката Красимир Станоев отправи силен удар от дистанция, при който топката премина на сантиметри от дясната греда.

След почивката Спартак увеличи натиска и в 52-ата минута пропусна отлична възможност. След разбъркване пред вратата топката достигна до Ахмед Ахмедов, който от непосредствена близост не успя да я изпрати в мрежата.

Решаващият момент настъпи в 58-ата минута. След атака на Локомотив Адил Тауи върна топката от малък ъгъл към наказателното поле. Ангел Грънчов опита да пресече подаването, но вместо това я засече в собствената си врата – 0:1.

Шест минути по-късно гостите имаха възможност да удвоят преднината си, но ударът с глава на Анте Аралица след корнер премина над вратата на Пламен Илиев.

В заключителните минути Спартак Варна потърси изравняването, но защитата на столичани и Мартин Величков запазиха аванса.

Така Локомотив София си тръгна от Варна с първите три точки от победа през сезона, докато „соколите“ не успяха да се възползват от създадените положения.