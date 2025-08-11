Локо Сф спечели гостуването на Ботев Пд

Ботев Пловдив допусна втора поредна загуба на стадион „Христо Ботев“, след като в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига отстъпи с 0:1 на Локомотив София.

Преди няколко дни „жълто-черните“ претърпяха тежко поражение с 0:5 от Арда. Единственото попадение в мача отбеляза Ерол Дост през първото полувреме, а Локомотив все още няма загуба от началото на кампанията.

Двубоят започна равностойно, като в първите 10-15 минути липсваха сериозни голови положения. Най-интересната ситуация в този период дойде след удар с глава на Райън Бидунга при центриране от корнер, но топката премина над напречната греда.

Ботев Пловдив отговори с опасности пред вратата на гостите. Удар на Тодор Неделев от пряк свободен удар не намери целта, а малко по-късно шут на Николай Минков попадна във външната страна на мрежата. В следващата атака Станоев предотврати изстрел с глава на Митко Митков, след което топката отново стигна до Минков, но ударът му премина покрай страничния стълб.

В 21-ата минута Тодор Неделев отправи опасен удар към вратата на „железничарите“. Вратарят Мартин Величков реагира блестящо, отклонявайки топката в лявата греда и в корнер.

В 29-ата минута Локомотив София поведе. Спас Делев центрира меко отдясно, а Ерол Дост се извиси над Николай Минков и с глава изпрати топката в мрежата – 0:1.

В добавеното време на първата част гостите можеха да удвоят преднината си. Спас Делев отправи удар от воле, който премина покрай лявата греда на Даниел Наумов.

С началото на второто полувреме Локомотив София бе близо до второ попадение. Митко Митков стреля мощно от дистанция, но топката срещна сглобката на вратата. Малко след това Ботев Пловдив имаше отлична възможност – Балоянис стреля от близка дистанция, но уцели тялото на Мартин Величков, пропускайки най-чистото положение за домакините.

В 59-ата минута Даниел Наумов се намеси решително, спасявайки удар на Спас Делев в далечния ъгъл. В ответната атака Стивън Петков засече с глава центриране, но Величков отрази с плонж.

Около четвърт час преди края Тодор Неделев стреля опасно към горния десен ъгъл на вратата на гостите, но топката премина над целта. Минута по-късно отново Неделев центрира от корнер, Енок Куатенг стреля с глава, но и този път не успя да преодолее вратаря на Локомотив София.

В заключителните минути Ботев Пловдив опита финален натиск, но защитата на гостите и вратарят Величков запазиха аванса.

