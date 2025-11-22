Локо Сф си тръгна с трите точки от Тича

Локомотив София постигна минимална победа с 1:0 над Черно море във Варна.

Това бе първа победа за „железничарите“ на „Тича“ от септември 2014 г. Успехът днес дойде с гол на друг бранител – Райън Бидунга. Черно море е трети с 27 точки, докато Локо Сф е осми с 19. В следващия кръг „моряците“ гостуват на Ботев Пловдив, а столичани приемат Арда.

Още във втората минута Селсо Сидни прати топката във вратата на Мартин Величков, но попадението не бе зачетено заради засада на Густаво Франса, който центрира в наказателното поле.

Локомотив София отговори с опасен изстрел на Спас Делев, който бе отразен от Кристиан Томов.

В 13-ата минута Кристиан Томов не се намеси убедително след центриране от корнер, което позволи топката да стигне до Красимир Станоев, който да прати ново центриране в наказателното поле, където с помощта на рикошет Реян Даскалов вкара топката във вратата на „моряците“. След проверката с ВАР обаче бе установена игра с ръка на Райън Бидунга и попадението не бе зачетено.

Самият Бидунга се реабилитира шест минути по-късно. Централният бранител преодоля трима играчи на Черно море и не остави шансове на Томов с изстрел в близкия ъгъл.

Кристиан Томов се справи с изстрел на Кауе Карузо в 54-ата минута. Пет минути след това Спас Делев стреля от дъгата на наказателното поле, но над вратата на Томов.

Второ попадение на Селсо Сидни не бе зачетено заради засада в 60-ата минута.

Десет минути след това топката бе върната от Фелипе Кардозо към Асен Дончев, но неговият изстрел извън наказателното поле премина покрай вратата на Величков.

Томов се намеси ключово четвърт час преди края на мача, избивайки удар на Реян Даскалов.

Андреяс Калкан пробва акробатичен изстрел в 81-вата минута, но Величков лесно улови.

Октавио пропусна добър шанс да вкара втори гол за Локомотив София в края на двубоя.

