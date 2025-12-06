Локо Сф с драматична победа над Ботев Пд

Локомотив София победи Ботев Пловдив с 3:2 в изключително драматичен двубой от 19-ия кръг на efbet Лига. „Червено-черните“ записаха първа домакинска победа от август насам, като решаващото попадение падна в самия край на срещата. Домакините вкараха два бързи гола през първото полувреме, но „жълто-черните“ стигнаха до изравнителен гол. В крайна сметка Меси Биатумусока вкара победното попадение в 90-ата минута.

Домакините отбелязаха първи гол в 16-ата минута. След центриране на Красимир Станоев от корнер в наказателното поле настъпи разбъркване, а Божидар Кацаров остана непокрит отблизо и реализира за 1:0.

Само две минути по-късно Локомотив удвои аванса си. При бърза контраатака Кауе Карусо комбинира със Спас Делев, получи обратно топката и останал сам срещу Даниел Наумов не сгреши – 2:0.

Ботев Пловдив върна едно попадение в 30-ата минута. След центриране от корнер Меси Биатумусока не успя да се ориентира добре, Франклин Маскоте стреля с глава, а топката след рикошет в тялото на Ерол Дост влетя във вратата на Мартин Величков.

В началото на втората част гостите получиха отлична възможност да изравнят. В 50-ата минута Маскоте излезе сам срещу Величков, но стреля високо над вратата.

Натискът на Ботев се засили в последния четвърт час. В 71-ата минута Николай Минков отправи силен удар от дистанция, спасен от Величков. Четири минути по-късно Андрей Йорданов бе близо до гол, но след намеса на вратаря топката се отби в левия страничен стълб. Последва и опасен шут на Константинос Балоянис, отразен отново от Величков.

В 87-ата минута Ботев Пловдив все пак стигна до изравняване. Око-Флекс центрира в наказателното поле, Маскоте се извиси и с глава реализира за 2:2.

Радостта на гостите обаче беше кратка. В 90-ата минута Красимир Милошев центрира от свободен удар, а Меси Биатумусока се оказа най-съобразителен в наказателното поле и с глава донесе победата на Локомотив София – 3:2.

