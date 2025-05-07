Локо Сф приема Ботев Вр

33-ият кръг в efbet Лига продължава с двубоя между Локомотив София и Ботев Враца.

Срещата на стадион „Локомотив“ в столицата стартира в 19:30 ч. и ще бъде ръководена от Волен Чинков.

„Железничарите“ влизат в двубоя като 12-и с 34 точки. „Червено-черните“ са непобедени в последните си три мача, а на своя стадион не познават вкуса на загубата в четири последователния срещи. При успех софиянци ще се отдалечат на 4 точки от опасната зона.

Ботев пристига край столичния квартал „Надежда“ като предпоследен с 27 точки. Победата за „зелените“ е повече от задължителна, особено предвид успеха на Локо Пловдив над Крумовград ден по-рано. Врачани са в серия от три поредни победа в efbet Лига.

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Последният двубой между двата тима се игра през месец февруари тази година, когато Локомотив София надделя във Враца над Ботев с 3:0. Попаденията през второто полувреме бяха реализирани Спас Делев, Анте Аралица и Светослав Диков.

https://youtube.com/watch?v=CaP1L_rJQqs%3Fsi%3DG_Gx2W9LOxCGuTLC

ЕКИПИТЕ

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: червено-черна фланелка, черни гащета, червени чорапи

БОТЕВ ВРАЦА: бяла фланелка, зелени гащета, зелени чорапи

БИЛЕТИТЕ

Пропуски могат да бъдат закупени от касите на стадион „Локомотив“ в деня на мача.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

14.02.2025 Ботев Враца – Локомотив София 0:3

23.08.2024 Локомотив София – Ботев Враца 0:1

17.05.2024 Локомотив София – Ботев Враца 1:1

06.11.2023 Ботев Враца – Локомотив София 0:2

17.07.2023 Локомотив София – Ботев Враца 1:0

02.05.2023 Ботев Враца – Локомотив София 2:1

14.10.2022 Локомотив София – Ботев Враца 1:0

08.05.2022 Ботев Враца – Локомотив София 1:1

18.04.2022 Локомотив София – Ботев Враца 1:0

12.03.2022 Локомотив София – Ботев Враца 1:0

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