Локо Сф претърпя домакинска загуба

ЦСКА 1948 постигна ценна победа при гостуването си на Локомотив София с 1:0 в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига.

Единственото попадение в мача реализира Елиас Франко в 74-ата минута, след като топката се отби от левия стълб след изстрел на Мамаду Диало и попадна в краката му. Нападателят не сбърка и донесе трите точки на „червените“.

С успеха „червените“ събраха 26 точки и се откъсна пред Лудогорец и Черно море, като затвърди втората си позиция във временното класиране. Локомотив София продължи негативната си серия без победа, която вече наброява осем поредни срещи.

Още в 4-ата минута гостите стигнаха до първата опасна ситуация. Собреро се озова на чиста позиция, но Александър Любенов излезе навреме и спаси удара му. Малко след това нов опит на играч на ЦСКА 1948 бе блокиран от защитата.

В 8-ата минута домакините бяха близо до откриване на резултата. След центриране отдясно Георги Минчев стреля отблизо, Шейтанов спаси, а при добавката Ангел Лясков прати топката в аут.

Темпото остана високо, като двата отбора си размениха по няколко добри атаки. В 22-ата минута Георги Русев получи отличен пас в наказателното поле, но не успя да преодолее Любенов. Малко след това Спас Делев стреля от дистанция, но неточно.

До края на първата част голови положения не липсваха. В 34-ата минута гостите изпълниха опасен корнер, при който топката премина на сантиметри от голлинията. В самия край на полувремето Диало стреля силно, но вратарят на домакините изби в ъглов удар.

След почивката ЦСКА 1948 взе инициативата. До 50-ата минута „червените“ владееха топката в 66% от времето и държаха съперника в неговата половина. Георги Русев опита изстрел от движение в 61-ата минута, но над вратата.

В 63-ата минута Локомотив можеше да поведе, след като Спас Делев центрира отлично, а Реян Даскалов засече топката встрани от целта. Малко по-късно Делев изпълни пряк свободен удар, но Шейтанов направи впечатляващо спасяване.

Решителният момент настъпи в 74-ата минута. Мамаду Диало напредна по десния фланг и стреля диагонално. Топката се удари в левия стълб, върна се в наказателното поле и Елиас Франко я прати с левия крак в мрежата за 0:1.

В 86-ата минута Франко отново вкара, но голът не бе зачетен заради засада. В заключителните минути Локомотив София потърси изравняването. Спас Делев стреля опасно от малък ъгъл, а секунди по-късно Шейтанов спаси и удар на друг футболист на домакините. В добавеното време „железничарите“ упражниха натиск, но отбраната на гостите устоя.

