Локо Сф посреща Славия

Локомотив София посреща Славия в поредното издание на „малкото“ столично дерби.

Мачът от 28-ия кръг на efbet Лига ще се проведе на стадион „Локомотив“ и стартира в 14:45 ч. Главен съдия е Димитър Димитров.

„Червено-черните“ влизат в дербито като 13-и в класирането с 26 точки и при успех ще изпреварят в подреждането съимениците си от Пловдив. Под ръководството на новия старши треньор Ратко Достанич, който в миналото е водил и Славия, Локомотив успя да вземе важна победа над Спартак Варна (2:1) и загуби минимално от ЦСКА София (0:1). Аут поради контузии са Доналдо Ацка и Симеон Славчев, под въпрос е и Анте Аралица.

Славия пристига в северозападната част на столицата като девети с 36 точки. Победа би донесла на „белите“ влизане в топ 8, коствайки временно мястото на Берое там. В предходния кръг Славия допусна първа загуба през пролетта при домакинското 2:3 от Септември. Контузените Венцислав Керчев и Кристиян Стоянов отново няма да бъдат на разположение на Златомир Загорчич, но пък в състава след изтърпяна санкция се завръща Чунг Нгуен До. Дебют в групата ще направи и голмайсторът на дубъла Марко Милетич.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSlaviaSofia%2Fposts%2Fpfbid026YQ6BC8qz5826MnwgmrJJjVw3mqGbLGNaMyDyc4neWH3vzkX8tzarfbYhP5GRPz3l&show_text=true&width=500

Последният мач между двата тима се игра в края на октомври, когато на стадион „Александър Шаламанов“ Славия победи Локомотив с 3:2. Куентин Зеедорф, Иван Минчев и Владимир Николов отбелязаха за „белите“, докато точен за „железничарите“ с два гола бе Анте Аралица.

https://youtube.com/watch?v=6m58S3PMChg%3Fsi%3DOB6HYJqNZMAwS_Tk

ЕКИПИТЕ

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: червено-черна фланелка, черни гащета, червени чорапи

СЛАВИЯ: изцяло в бяло

БИЛЕТИТЕ

Пропуски могат да бъдат закупени от касите на стадион „Локомотив“ в деня на мача.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

24.10.2024 Славия – Локомотив София 3:2

09.03.2024 Локомотив София – Славия 1:2

16.09.2023 Славия – Локомотив София 1:2

08.06.2023 Славия – Локомотив София 2:0

23.05.2023 Локомотив София – Славия 1:1

03.04.2023 Локомотив София – Славия 2:1 (Купа на България)

17.03.2023 Локомотив София – Славия 1:0

02.09.2022 Славия – Локомотив София 2:1

07.03.2022 Славия – Локомотив София 3:0

27.09.2021 Локомотив София – Славия 1:0

Facebook

Twitter



Shares