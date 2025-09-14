Локо Сф посреща Левски

Във втория мач от неделната програма на осмия кръг в efbet Лига Локомотив София приема Левски.

Срещата стартира в 20:30 ч. на стадион „Локомотив“ и ще бъде ръководена от Драгомир Драганов. Двубоят ще бъде предаван на живо по Диема спорт и Дарик радио.

Локомотив е седми в класирането с 10 точки, като едва в предходния кръг допусна първа загуба в първенството при 0:1 срещу Септември. „Червено-черните“ имат втората най-добра защита в първенството с допуснати едва три попадения. Отборът бе сериозно подсилен в паузата за национални отбори, като в „Надежда“ се завърна бившият капитан на Локомотив Красимир Милошев и се присъединиха бившите национали Георги Минчев и Ангел Лясков. Те са картотекирани и могат да бъдат на разположение на Станислав Генчев за срещата днес. Наказан за двубоя е Реян Даскалов.

Левски пристига в северозападна София като втори в класирането с 16 точки, колкото има и водачът Лудогорец. „Сините“ имат едновременно най-добрата атака (13 вкарани гола, колкото и Лудогорец) и втората най-добра защита (3 допуснати гола, колкото и днешният опонент Локомотив). Хулио Веласкес ще разчита на всичко най-добро в срещата, включително и успешно картотекираното последно ново попълнение Акрам Бурас. Левски е сред трите тима, заедно с Лудогорец и Локомотив Пловдив, който все още е непобеден в сезона дотук.

Последният мач между двата тима се игра през месец ноември 2024 г., когато Левски надделя на „Герена“ над Локомотив с 2:0. Точни за успеха бяха Марин Петков и Кристиан Димитров.

ЕКИПИТЕ

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: червено-черна фланелка, черни гащета, червено-черни чорапи

ЛЕВСКИ: изцяло в бяло

БИЛЕТИТЕ

Пропуските за сектор А и сектор Гости са на цена 20 лева, такъв за Ложа 1 на сектор А струва 30 лева, а ВИП билет – 100 лева. За феновете на Левски са предвидени 1300 билета, като 1100 от тях се продават на касите на „Георги Аспарухов“, а 200 – на място на „Локомотив“.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

23.11.2024 Левски – Локомотив София 2:0

20.07.2024 Локомотив София – Левски 1:6

27.11.2023 Локомотив София – Левски 2:2

30.07.2023 Левски – Локомотив София 6:0

08.04.2023 Левски – Локомотив София 1:0

10.09.2022 Локомотив София – Левски 3:2

19.03.2022 Левски – Локомотив София 1:0

16.10.2021 Локомотив София – Левски 1:2

