Локо Сф посреща Арда

Локомотив София посреща Арда Кърджали в първия мач от съботната програма на efbet Лига.

Двубоят на стадиона в „Надежда“ започва в 12:00 часа и ще бъде ръководен от Волен Чинков.

Локомотив София все още очаква първата си победа за първенството под ръководството на Антон Велков. Столичните „железничари“ все пак записаха успех над Янтра Габрово в турнира за Sesame Купа на България. Липсата на успех от 12 август насам поставя Локомотив София на 14-а позиция в класирането с 11 точки.

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Арда Кърджали е на другия полюс. Момчетата на Александър Тунчев са в серия от две поредни победи в efbet Лига и три във всички турнири, след като надделяха над Розова Долина Казанлък с 2:1 в турнира за Купата. Арда се намира на шесто място във временното класиране с 21 точки.

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Последният път, в който тези два тима се изправиха един срещу друг краен победител бе Арда Кърджали, който надви Локомотив София с 1:0. Единственото попадение бе дело на Станислав Иванов.

https://youtube.com/watch?v=-sRkHW6d-_g%3Fsi%3D8O-ppmMxdIm03FcX

ЕКИПИТЕ

Локомотив София: червено-черна фланелка, черни шорти, червени чорапи

Арда: светлосиня фланелка, бели шорти, светлосини чорапи

ПОСЛЕДНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ТИМА

Локомотив София – Арда 0:1

Арда – Локомотив София 1:0

Локомотив София – Арда 1:3

Арда – Локомотив София 3:0

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