Локо Сф победи Монтана като гост

Локомотив София победи Монтана с 2:1 на „Огоста“ в двубой от 18-ия кръг на efbet Лига.

Двубоят започна с високо темпо и от двете страни, като още в третата минута Сакор стреля от около 20 метра, но не намери целта. Монтана можеше да поведе в 11-ата минута, когато Димитров изведе Ачемпонг в наказателното поле, но защитникът шутира в аут от отлична позиция.

В 20-ата минута Локомотив откри резултата. Спас Делев нанесе мощен удар от над 23 метра, който изненада Васил Симеонов. Вратарят докосна топката, но тя премина голлинията с пълния си обем и попадението бе правилно зачетено – 0:1.

Последва по-спокойна игра в центъра, но в самия край на първата част Тунгаров принуди Величков да се намесва блестящо, след като изстрел от 25 метра летеше към горния десен ъгъл.

Само две минути след подновяването Локо беше близо до втори гол. Делев стреля точно, топката мина покрай Симеонов, но Илиев изчисти пред голлинията. При следващата добавка Али също беше спрян от защитата.

Монтана създаде отличен шанс в 58-ата минута, когато първо Коконов не успя да завърши от няколко метра, а секунди по-късно Ежике също пропусна.

Отговорът обаче дойде веднага. Малембана намери с дълъг пас Борис Димитров, който овладя и с прецизен удар с десния крак изравни резултата – 1:1.

Само три минути по-късно домакините поискаха дузпа за нарушение на Лясков срещу Ачемпонг, но Волен Чинков прецени, че такава няма, а ВАР потвърди решението.

В 67-ата минута Локомотив отново излезе напред. Делев се измъкна зад защитата и пусна по земя към Минчев, който не уцели добре топката, но тя попадна при Станоев. Капитанът на „железничарите“ стреля точно от около 15 метра и вкара за 1:2.

В 73-ата минута Луан опита силен удар извън наказателното поле, но Симеонов спаси. Мачът стана още по-труден за домакините в 82-ата минута, когато Бидунга фаулира грубо Ежике и получи втори жълт, респективно червен картон.

Facebook

Twitter



Shares